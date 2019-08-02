Kilis'te silahlı kavga: 2 yaralı

Kilis'te, komşular arasında başlayan tartışmanın alevlenmesi üzerine 2 kişi kardeş silahla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilal- i Habeş Mahallesi Şorhabil Caddesi üzerinde B.D. (38), B.D. (34) ile M.A.. ile kardeşi M.A. trasında başlayan tartışmanı alevlenmesi sonucu M.A. ile M.A. adlı kardeşler tarafından silahla ateş edilmesi sonucu B.D. ile kardeşi B.D'yi vurarak yaraladı. Ambulans ile yaralanan 2 kardeş tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan M.A. ile kardeşi M.A'nın yakalanması için soruşturmaya başlandı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.