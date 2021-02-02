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Kilis'te sinek ve böceklerle etkin mücadele

Kilis genelinde sinek, böcekle, pandemi ile etkin mücadele kapsamında ilaçlama, hijyen ve dezenfektan işlemleri kesintisiz sürüyor.


Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, sinek ve böceklerle etkin mücadele kapsamındaki ilaçlama çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla kent genelindeki sinek ve böceklerle etkin mücadele ediyoruz. Pandemi nedeniyle ekiplerimiz bir yandan kamu kurum ve kuruluşlar ile kent merkezinde hijyen ve dezenfektan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızı cadde ve sokaklara çöp atma yerine çöp bidonlarına çöplerini atmasını istiyoruz” diye konuştu.

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