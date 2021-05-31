Kilis'te sinek ve böceklerle mücadele sürüyor

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Sinek ve böceklerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla kent genelindeki sinek ve böceklerle etkin mücadele ediyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte daha etkin sinekle mücadele ediyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz demeden ilaçlama yapıyor. Vatandaşlarımızı cadde ve sokaklara çöp atma yerine çöp bidonlarına çöplerini atmasını istiyoruz” diye konuştu.