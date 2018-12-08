Kilis'te "Sinemalı Düğünler" Belgeselinin galası yapıldı

Dünyada sadece Kilis'te, 1960-1980 yıllarında yapılan ancak televizyonların yaygınlaşmasıyla unutulan "sinemalı düğünler" geleneğini anlatan belgeselin galası yapıldı.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aşina Gülerarslan Özdengül'ün girişimleri sonucu 3 yılda çekilen belgeselin tanıtımı geniş katılım ile Kilis 7 Aralık Üniversitesinde gerçekleştirildi. 3 yıllık çalışmadan sonra hazırlanan "sinemalı düğünler" belgeseli Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda izleyiciyle buluştu. Belgeselin galasında bir konuşma yapan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, belgesel ile çocukluk günlerine geri döndüğünü ifade ederek, "Şehrin hafızasının ortaya çıkarılmasında önemli olarak görüyorum. Bu şehrin geri plandaki büyük hafızası içerisinde yakın dönemdeki sürecin yaşanmışlığının anlatılması bizim için önemlidir. Ben o zaman küçüktüm biz düğün sinemaları derdik. Belgeselin ismi sinemalı düğünler ama sinemalı düğünler deyince düğünler öne çıkıyor. Biz buna çocukken düğün sinemaları derdik. Biz aslında düğüne değil, sinemaya giderdik. Bunuda açıkça söyleyeyim, genelde düğünler yazın olur, yazlık sinemalara giderdik. Biz o zaman sinema seyretmeye giderdik, birileri de evleniyordu. Bunu da itiraf edeyim. Çocukluğumu hatırlıyorum, aile boyu giyinir biz sinema seyretmeye giderdik. Sinemanın sıcaklığı samimiyeti, içtenliği hale bugün o günlerin güzelliği aklımızdadır” dedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Milletleri millet yapan dil birliği, tarih birliği kültür birliği sonrada geleneklerin geldiğini ifade ederek, “Toplumu birbirine kaynaştıran bu unsurlar, yöreden yöreye, toplumdan topluma coğrafyadan coğrafyaya hepimizin bildiği gibi farklılıklar gösterir. Düğün sinemalarına gittik. Hemde süslendik, püslendik. Kadınlarımız süslendi. Aynı zamanda da görüyüce çıktılar. Oğlan anaları da kız beğenmeye gitti. Oysa burada emek var, burada çaba var, burada yerellik var" dedi.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aşina Gülerarslan Özdengül, projeye 3 yıl önce başladıklarını anlatarak, "Amacımız Kilis'te, şuan ortadan tamamen kalkmış olan ilginç bir geleneği, yeniden son dönemlerde olumsuz olayları yaşayan Kilis'e, yeniden tebessüm ettirmek amacıyla hazırladığımız bir projedir. İlginç bir proje, çünkü insanları, toplumları, nasıl etkilediğini, nasıl dönüştürdüğünü, ortaya koyan bir projedir. 1960-1980 yılları arasında Kilis'te düğünler sinema filmi izleyerek, gerçekleştiriliyordu. Beklide dünyada rastlanabilecek, tek örnek, bu süreç içerisinde insanlar, Türk sinemasının dramatik, kimisi romantik, hatta komik, Türk filimleri izleyerek, dünya evlerine giriyorlardı. Elbette bu gelenek tamamen ortadan kalktı. Kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte sinemaya olan rağbet te azaldı. 1980'li yılların başında bu gelenek ortadan kalktı. Biz istedik ki Kilislilere bu eski keyifli günlerini yeniden hatırlatalım, onların yüzlerinde bu yaşanmış olan olumsuz bir çok hadiseyi tebessüme çevirelim, yeniden mutlu olmalarını sağlayalım" şeklinde konuştu.

Kemal Göycıncık ise bir zamanlar Kilis'te 11 adet sinema bulunduğunu vurgulayarak, "Eskiden gençler sinemaya gitmek için çalıştığı yerden haftalığını aldığı zaman yemeğini yemeden sinemaya giderdi. Ayakta kalmayalım diye erkenden giderlerdi. Düğünler sinemada yapılırdı. Gelin ve damat sinemaya arabayla gelir, davetliler ile birlikte filimi seyreder giderlerdi. Biletler düğün sahipleri tarafından dağıtılır, düğünün hangi gün olduğu söylenir, o zaman şimdiki gibi kart dağıtımı yoktu. Bende bile sinemada evlendim” diye konuştu.

Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekilleri AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, , Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile davetlilerin katıldığı galada, projeye destek verenlere verilen plaket ile teşekkür edildi.