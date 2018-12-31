Kilis'te sis etkili oldu

Suriye sınırında bulunan Kilis'te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30 metreye kadar düştü. Suriye sınırında bulunan Kilis'te sınır hattında ve karayollarında sis yüzünden göz gözü görmezken, sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri gözlendi. Kilis-Gaziantep, Kilis- Elbeyli, Kilis- Musabeyli, Kilis-Polateli, Kilis-Öncüpınar ve Kilis-Hatay karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak seyretmek zorunda kaldı.