Kilis'te sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü

Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20 metreye kadar düşerken, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kilis-Polateli ile Kilis-Öncüpınar, Kilis-Hatay, Kilis-Gaziantep, Kilis-Elbeyli, Kilis-Musabeyli karayollarında etkili olan sis nedeniyle araçlar sis farlarını yakarak seyretti.