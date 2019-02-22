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Kilis'te soba zehirlenmesi: 1 ölü

Kilis’te, sobadan çıkan karbonmokosit gazından zehirlenen iki kişinden 1’i yaşamını yitirdi, 1 kişi tedavi altına alındı.

Kilis'te, sobadan çıkan karbonmokosit gazından zehirlenen iki kişinden 1'i yaşamını yitirdi, 1 kişi tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Bölük Mahallesi Çolak Mustafa Sokak'ta ikamet eden Ökkeş Gürsever (84) ile eşi Ş.G.(82) sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Eve gelen yakınları kapının açılmaması üzerine komşu evin duvarından atlayarak içeriye girdi. Olay yerine çağrılan 112 Acil ambulansı ile Ş.G. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ökkeş Gürsever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ökkeş Gürsever'in cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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