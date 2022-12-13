Kilis'te şok uygulamalar

Kilis'te polis suç ve suçlularla mücadeleye yönelik şok uygulamalar gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin korunması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Kilis'te muhtelif noktalarında, “Suç ve Suçlularla Mücadeleye Yönelik Şok Uygulamalar” yapıldı. Polis ekipleri, durdurdukları araçların sorgusunu yaparken araç içerisinde bulunanların Genel Bilgi Toplamasını(GBT) soruyor. Suçun işlenmeden önüne geçilmesi için “Şok” uygulamaların 24 saat esasına göre devam edeceği, suç ve suçluyla mücadelenin süreceği bildirildi.