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Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kilis’te korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kentte sorunsuz devam ediyor.

Kilis'te korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kentte sorunsuz devam ediyor.


Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te de sorunsuz şekilde sürüyor. Kilis'te havaların soğuk olmasına karşın kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığı denetleniyor. Paket servisi yapan iş yerleri çalışmalarını sürdürürken, siparişleri vatandaşın evlerine götürüyor.


Polis ekiplerinin, mazereti olmadan dışarı çıkanlara cezai işlem uyguladığı kentte, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü.

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