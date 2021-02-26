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Kilis'te Sokak sağlıklaştırma projesi

Kilis Belediyesi tarafından hazırlanan sokak sağlıklaştırma projeleri Gaziantep Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylandı.


Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis Merkez SİT alanı içerisinde yer alan Sokak sağlıklaştırma projelerinin çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, “Bu ay Gaziantep Kültür Varlıkları Koruma Kurulunda görüşülen sokaklarımızın röleve resistisyon ve restorasyon projeleri olumlu olarak değerlendirilmiştir. Kadim medeniyetler diyarı Kilis'imizin tarihi dokusunun ön plana çıkarılarak gerektiği değere kavuşmasıyla ilgili hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

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