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Kilis'te sokaklara kış bakımı

Kilis Belediyesi tarafından parklar ve refüjlerde bulunan ağaçların bakımı yapılırken, yeni ağaçlar dikilerek, parkların oyun gurupları ile banklar tamir ediliyor.


Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri kentin muhtelif yerlerinde bulunan park, yeşil alan, yürüyüş yolları ve refüjlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Parklardaki kırılan veya arızalanan oyun guruplarının tamirleri yapılıyor. Oturma bankları içerisinde kırıklar tamir ediliyor. Ağaçların budamları Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılırken, yeni fidan ve kış bitkileri dikiliyor.

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