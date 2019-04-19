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Kilis'te son 60 yılın yağış rekoru

Kilis’te bu yıl metrekareye düşen 760 kilogramlık yağış, son 60 yılın en yüksek oranı oldu.

Kilis'te bu yıl metrekareye düşen 760 kilogramlık yağış, son 60 yılın en yüksek oranı oldu. Yağmur ile birlikte bölgedeki kuraklık da bitti.


Kilis'te son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle içme suyu başta olmak üzere tarım alanlarında yaşanan kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşanmıştı. Yağışların her yıl daha da azalması nedeniyle büyük endişe yaşayan bölge insanı bu yıl artan yağışların sevincini yaşıyor. Geçen yıl metrekareye düşen yağış miktarı 370 kilogram olan kentte, bu yıl ise oran iki katına çıkarak 760 kilogram oldu. Bugün itibariyle ulaşılan bu rakam, meteoroloji verilerine göre son 60 yılın en iyi rakamı oldu. Son 60 yılın rekorunu kıran yağışlarla bölgedeki gölet ve barajlar dolarken fazla su nedeniyle baraj ile göletlerden su tahliyesi yapılıyor.


Bölgede zaman zaman halen devam eden yağışlarla birlikte, bölge insanın son yıllardaki en büyük endişesi olan kuraklığın bu yıl yaşanmaması bekleniyor.

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