İhlas Haber Ajansı

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Kilis'te son tüketim tarihi geçen gıdalar imha edildi

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından market ve bakkallarda yapılan denetimlerde son tüketim tarihi geçen gıda ürünleri toplanarak imha edildi.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, merkezler ve gıda ürünleri satan iş yerleri üzerinde denetimlerini sıklaştırdı. Fiyat etiketleri başta olmak üzere ürünleri kontrol eden ekipleri, son kullanımı geçen ürünleri toplayarak imha ettiler. Son kullanımı geçen gıda ürünlerini satan iş yerlerinde de cezai işlem uyguladılar. Zabıta Müdürlüğünün gıda ürünleri satan iş yerlerinde denetimlerin artarak süreceği bildirildi.

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