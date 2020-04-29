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Kilis'te sosyal mesafe hiçe sayıldı

Kilis’te, Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe uyarılarına uymayan vatandaşların araçlarıyla çarşıya çıkması sonucu ana caddelerde uzun araç kuyruğu oluşurken, sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Kilis'te, Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe uyarılarına uymayan vatandaşların araçlarıyla çarşıya çıkması sonucu ana caddelerde uzun araç kuyruğu oluşurken, sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.


Suriye sınırında bulunan Kilis'te, Hatay ile Gaziantep Büyükşehirler ile Suriye'ye komşu olması nedeniyle doğal karantinada bulunuyor. Vatandaşlar akşam saatlerinde çarşıya çıkması nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uygulama yaparak, sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar ile araç sürücülerini uyardı. Korona virüs tedbirleri kapsamında “Evde kalın” çağrısına hiçe sayan yüzlerce araç ve motosiklet sürücüsü trafiğe çıkması nedeniyle adete trafik felç oldu. Kaldırımlarda yürüyen vatandaşlarda sosyal mesafe kurallarını hiçe sayması dikkat çekti.

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