Kilis'te tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi

Kilis'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 12 obje ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaeli'nden Kilis'e tarihi eser niteliğindeki küçük boyutlu objeler getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından kent girişinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 12 obje ele geçirildi.

El konulan eserler müze müdürlüğüne teslim edilirken, araçta bulunan M.H. ve B.K. isimli şüpheli şahıslar ise gözaltına alındı.