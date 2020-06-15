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Kilis'te tarihi eser operasyonu

Kilis’te jandarma ekipleri, bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Kilis'te jandarma ekipleri, bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde Kilis kent merkezinde bulunan Helvacıoğlu Mahallesinde D.A. isimli şahsın ikametgahında yapılan arama neticesinde tarihi eski eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 65 adet obje ve 1 adet arapça yazılı kitap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürdürülüyor.

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