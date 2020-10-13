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Kilis'te tarihi mezarlıklar elden geçiriliyor

Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından kent merkezinde bulunan tarihi mezarlıkta düzenleme yapılarak, bakım ve onarımların yapımına devam ediliyor,Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Kilis merkezde 5 adet tarihi mezarlıkta düzenlemeleri sürüyor.

Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından kent merkezinde bulunan tarihi mezarlıkta düzenleme yapılarak, bakım ve onarımların yapımına devam ediliyor,


Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Kilis merkezde 5 adet tarihi mezarlıkta düzenlemeleri sürüyor. Mercidabık caddesi üzerine bulunun Köro 1-2-3 mezarlığındaki bakım onarım ve çalışmaları son aşamaya geldi. 1900 yıllardan beri faaliyette iken 1960 yılında asri mezarlığın açılmasıyla birlikte tarihi mezarlıklara defin gerçekleştirilmiyordu. Köro mezarlığındaki çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağı, geriye kalan 2 mezarlıktaki çalışmalarında bu yıl içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

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