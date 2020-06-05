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Kilis'te tedavisi devam eden korona virüslü 8 hasta kaldı

Kilis’te, korona virüsün çıktığı günden bu yana 265 pozitif vaka tespit edildiği, 255’nin iyileştiği, hastanede 8 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kilis'te, korona virüsün çıktığı günden bu yana 265 pozitif vaka tespit edildiği, 255'nin iyileştiği, hastanede 8 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.


Yetkililer, Kilis Devlet Hastanesinde korona virüs ile ilgili olarak 265 kişide pozitif vaka tespit edildiğini, bu vakaların 255'i' tedavi olup taburcu edilirken, 8 kişinin halen devlet hastanesinde tedavilerinin devam ettiğini, 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirtti. Yetkililer, vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ederek maske takmalarını istedi.

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