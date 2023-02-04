İhlas Haber Ajansı

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Kilis'te terör örgütü DEAŞ operasyonu

Kilis’te Jandarma ekipleri tarafından DAEŞ terör örgütüne yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te Jandarma ekipleri tarafından DAEŞ terör örgütüne yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu M.M'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı.


Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.


M.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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