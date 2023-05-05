İhlas Haber Ajansı

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Kilis'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Kilis’te terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütünün amaç ve fikirleri doğrultusunda hareket eden örgüt mensupları ile irtibatlı, iltisaklı olduğu ve Kilis'te ikamet ettiği tespit edilen örgüt üyesi 5 şahıs yakalandı. Sevk edildikleri adli makamlarca 2 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3 zanlı ise tutuklanarak Kilis L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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