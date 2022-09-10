İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kilis'te ticari taksi ile halk otobüsleri denetleniyor

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ile birlikte ticari taksi ve halk otobüsleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.


Zabıta Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde şehir içi ulaşımda kullanılan ticari taksiler ile halk otobüsleri üzerinde denetimleri sıklaştırdı. Taksicilerde taksimetre kullanılıp kullanılmadığı, şehir içi halk otobüslerinde teknik donanımları eksiklik olup olmadığı detaylı bir şekilde denetleniyor.


Denetimlerin okulların açılmasıyla birlikte atarak devam edeceği bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.