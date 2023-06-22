Kilis'te ticari taksi ile motosiklet çarpıştı:1 yaralı

Kilis'te ticari taksi ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şıh Mehmet Mahallesi Çevre yolu üzerinde 79 T 0199 plakalı Abdulkadir I. yönetimindeki ticari taksi ile 79 MA 3540 plakalı motosiklet sürücü ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı Prof. DR. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.