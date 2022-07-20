Kilis'te tır iş makinesine çarptı: 1 yaralı

Kilis'te seyir halinde bulunan tır, önünde seyreden iş makinesine çarptı. Kaza sonucu tırda çıkan yangın söndürülürken, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yasin Alkoç'un kullandığı 68 EN 858 tır, Kilis-Hatay karayolunun Gülbaba köyü civarında Mehmet Fatih Can'ın kullandığı 34 0012 plakalı kepçeye arkadan çarptı, kazada tır sürücüsü yaralanırken, kazanın ardından tırın ön kısmında yangın çıktı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşımın kontrollü bir şekilde verildiği yol, tırın yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı