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Kilis'te toplam 53 bin aşı yapıldı

Kilis’te 24 aşı istasyonunda bugüne kadar 53 bin korona virüs aşısı yapıldı.

Kilis'te 24 aşı istasyonunda bugüne kadar 53 bin korona virüs aşısı yapıldı.


Kilis İl Sağlık Müdürlüğü, kent genelinde 24 aşı istasyonu oluşturarak, vatandaşların aşı olması için kampanya başlattı. Suriyeliler ile birlikte toplam 250 bin nüfusu olan Kilis'te şuana kadar 53 bin aşı yapılırken, İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, kısa sürede 200 bin kişiye aşı yapılmasını hedeflediklerini ve tüm vatandaşları aşı olmaya çağırdıklarını söyledi.


Kilis'te şuana kadar birinci doz aşı 35 bin 318, ikinci doz aşı ise 17 bin 490 kişiye olmak üzere toplam 52 bin 808 aşı yapıldı.

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