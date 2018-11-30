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Kilis'te trafik kazaları:1 yaralı

Kilis’te, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 tır şarampole girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kilis'te, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 tır şarampole girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Aslan Polat yönetimindeki 79 EE 457 plakalı tır, Kilis-İslahiye karayolu Beşenli köprüsünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü Polat, Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İkinci kazada ise aynı yerde Hüseyin Cirnooğlu idaresindeki 79 EE 072 plakalı tır ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yolun diğer tarafına devrildi.


Tır kazaları nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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