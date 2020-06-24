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Kilis'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kilis’te hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Kilis'te hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.


Resul Osman Dağı mesire alanı girişinde M.Y.C. yönetimindeki 27 L 8910 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 79 DA 580 plakalı otomobile çarptı. Kazada M.G., Ö.B., M.Ş., araç sürücüsü M.Y.C. ile İsmail Çelik (43) yaralandı. Yaralılar ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmail Çelik hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişinin tedavisine devam edildiği bildirildi.

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