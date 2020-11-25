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Kilis'te trafik kazası: 1 ölü

Kilis’te, balık yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kilis'te, balık yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Erdal Görkem (50) yönetimindeki 33 CUE 32 plakalı Mercedes marka tır, Kilis-İslahiye karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tır sürücüsü Erdal Görkmen olay yerinde hayatını kaybetti. Bir süre trafiğe kapanan yol, tır ve yere saçılan balıkların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.Jandarma kazayla ilgili incelemeye başladı.

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