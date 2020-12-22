İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'te trafik kazası: 1 yaralı

Kilis’te, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kilis'te, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mustafa Eren caddesi üzerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 79 JN 0898 motosiklet M.K'nın kullandığı 79 AU 819 plakalı Peugeot marka hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.