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Kilis'te trafik kazası: 1 yaralı

Kilis’te, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kilis'te, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ekrem Çetin Mahallesi Çevreyolunda 40 yaşındaki M.P. yönetimindeki 27 R 28 55 plakalı Renault Cilo marka otomobil ile Suriye uyruklu 23 yaşındaki A.İ. yönetimindeki 79 MA 0184 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.İ. yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan 112 Acil ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis kaza yerinde inceleme yaptı.

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