Kilis'te trafik kazası: 1 yaralı

Kilis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye kaza Ekrem Çetin Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı ışıklarında saat 10:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yeşil ışıktan geçiş yapan Mehmet K. yönetimindeki 31 AGT 84 plakalı araca, kırmızı ışıktan geçen Kadir Ç. yönetimindeki 79 DY 776 plakalı motosiklet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, çarpmanın şiddeti ile savrulan Kadir Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.