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Kilis'te trafik kazası: 3 yaralı

Kilis’te, iki otomobilin kar yağışı nedeniyle kayarak çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kilis'te, iki otomobilin kar yağışı nedeniyle kayarak çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 74 BS 36 plakalı otomobil ile A.Y. yönetimindeki 07 NPC 21 plakalı otomobil Şıhmahsur kavşağında kar yağışından dolayı yolun kayganlaşması nedeniyle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri A.K. ile A.Y ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.Y. yaralandı. Yaralılar, 112 acil ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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