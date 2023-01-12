Kilis'te trafik kazası: 3 yaralı

Kilis Yavuz Sultan Selim Caddesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Kilis Tapu ve Kadastro Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yavuz Sultan Selim Caddesin Tapu ve Kadastro Müdürlüğü önünden seyir halindeki M. F. Ö. idaresindeki 07 BCV 788 plakalı cip karşı şeritten gelen A. Ö. yönetimindeki 79 AAY 393 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan otomobil sürücüsü ve aynı araçta bulunan çocukları R. M. N. ve M. E., yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.