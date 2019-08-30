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Kilis'te trafik kazası: 5 yaralı

Kilis’te, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kilis'te, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, M.B. yönetimindeki 79 T 0156 plakalı ticari otomobil ile M.Ç. idaresindeki 27 AP 793 plakalı otomobil, hastane kavşağında çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri M.Ç. ve M.B. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan E.Ç., Ö.Ç. ve R.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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