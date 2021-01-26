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Kilis'te trafikteki araçların yarısı motosiklet

Kilis’te, 48 bin 524 aracın yüzde 50’sinin motosiklet olduğu bildirildi.

Kilis'te, 48 bin 524 aracın yüzde 50'sinin motosiklet olduğu bildirildi.


Kilis trafiğine 2020 yılında bin 280 aracın trafiğe çıkmasıyla birlikte 48 bin 524'e yükseldi. Kilis'teki araç sayısı bir yıl içinde bin 280 adet artarak 2019 yılında 47 bin 244 iken 2020'de 48 bin 524 oldu. Araç türleri incelendiğinde ise Kilis'te trafiğe kayıtlı toplam taşıtın yarısını motosiklet oluşturdu. Kilis'teki kayıtlı taşıtlardan yüzde 50,1'ni oluşturan motosikleti, yüzde 23.1 oranı ile otomobil, yüzde 13.9 ile traktör takip etti.

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