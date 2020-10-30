Kilis'te traktör devrildi: 1 yaralı

Kilis'in Polateli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D.K. (65) yönetimindeki traktör, Polateli ilçesine bağlı Ravanda köyündü arazinin engebeli olması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör ters döndü. Kazada yaralanan traktör sürücüsü yaralı olarak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.