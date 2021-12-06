Kilis'te Türk Bayrağı ile kalpak dağıtıldı

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Esnaflara Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Türk bayrağı ile kalpak dağıttı.

Başkan Ramazan, Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladıklarını ifade ederek, “ Eli açıklığın, cömertliğin, konukseverliğin, ahlak ve sanatın ahenk ile bir araya geldiği ahilik sanatının en önemli unsuru olan kıymetli esnaflarımıza Kilis'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümünde Şanlı Türk Bayrağımızı ve Kuvay-i Milliye ruhunun en önemli işareti olan 100. yıl logolu kalpaklarımızı takdim ettik” dedi.