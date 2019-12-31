İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'te Türk ve Suriyeli ailelere kıyafet yardımı

Kızılay tarafından gerçekleştirilen "Çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında Kilis’te bulunan 6 bin 500 Suriyeli ile Türk vatandaşına kıyafet dağıtıldı.

Kızılay tarafından gerçekleştirilen "Çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında Kilis'te bulunan 6 bin 500 Suriyeli ile Türk vatandaşına kıyafet dağıtıldı.


Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan, "Aile ve çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında Kilis'te bulunan 6 bin 500 Türk ve Suriyeli aileye kıyafet yardımı yaptıklarını kaydetti. Yardımların devam ettiğini belirten Erdoğan, "Türk ve Suriyeli vatandaşlara, kıyafet yardımı yaptık. Sadece merkez de değil, kırsaldaki 3 köyümüzde ihtiyaç sahipleri çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Demirışık, Doğançay ile Tahtalı köylerimizdeki tüm çocuklar giyecek ihtiyaçlarını karşılamış durumdayız” dedi.


Öte yandan yardımların Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile Gıda Bankasına kayıtlı vatandaşlara gerçekleştirildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.