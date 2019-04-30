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Kilis'te üniversite öğrencilerine yangın eğitimi

Kilis’te, İtfaiye ekipleri, 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Meslek Yüksek Okulu İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü öğrencilerine eğitim verdi.

Kilis'te, İtfaiye ekipleri, 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Meslek Yüksek Okulu İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü öğrencilerine eğitim verdi.


Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın sırasında neler yapılması gerektiği hakkında, araç ve gereçlerin kullanımı hususunda 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Meslek Yüksek Okulu İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü öğrencilerine eğitim verdi.Yangın sırasında neler yapılması gerektiği ve hangi aracın ne işe yaradığını konusunda bilgiler verdi.


İtfaiye Müdürü Niyazi Budak, “Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda yanma ve yangın bilgisi, yangınlara karşı ilk müdahale ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı konularında teorik yangın eğitimi ve tatbikat yapıyoruz” diye konuştu.

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