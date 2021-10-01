Kilis'te üretilen yemeniler dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Kilis'te dana, manda, keçi, oğlak ve koyun derisinden yemeniler üreten Ahmet Özuslu, ürünlerini dünyanın dört bir yanına gönderiyor.

Yemeni ustası Ahmet Özuslu, dana, manda, keçi, oğlak ve koyun derisinden yemeniler üretiyor. Kişiye özgü yemeni diktiklerini, yemenilerin ayakta mantar oluşturmaması ve terletmemesi nedeniyle tercih edildiğini belirten Özuslu, talebin her geçen gün artığını ifade etti. Yemenicilik mesleğinin tarihi çok eski bir meslek olduğunu dile getiren Özuslu, "Yüz yıllar öncesinden gelen bir meslek, günümüze ulaşana kadar çeşitli renklerde üretilen yemeniler bugüne kadar ulaşmıştır. Ama ana ham maddesi değişmemiştir. Dana, manda, keçi, oğlak, koyun, kuzu derisinden yemenileri yapıyoruz. Yemenicilik mesleği, atadan, babadan, dededen gelen bir meslektir. Ben son kuşak olarak Kilis'te bu mesleği devam ettiriyorum. Kullanım açısından, sağlık açısından çok güzel. Ayağı terletmiyor, kaşıntı, koku, romatizma, mantar hastalığı yapmıyor. Bunları biz değil, kullanan müşterilerimiz söylüyor. Sağlıklı vücuttaki elektriği alıyor, toprağa veriyor” dedi.

“Yemenin ayak numarası büyüdükçe fiyatları artıyor”

Özuslu, yemenilere son yıllarda yoğun rağbet olduğunu ifade ederek, “Eskiden belirli renklerde yemeni oluyordu, şimdi ise çok sayıda talep karşısında çeşitli renklerde yemeni dikiyoruz. Özellikle bayanlar ve gençler evde ve dışarıda yemeni giymeyi tercih ediyor. Özel sipariş yapıyoruz. Herkes diyor ki bende olan yemeni başkasında olmasın, tarzından bir düşünceleri var. Buna da saygı duyarak sipariş alıyoruz. Yemeni fiyatları numaradan başlıyor, numarası küçük olduğu zaman fiyatta düşük oluyor. 70 ile 170 TL arasında değişiyor. Numara büyüdükçe fiyat atıyor, çünkü deri fazla kullanılıyor” ifadesini kullandı.

“İngiltere, Fransa, Almanya ve Kanada'ya gönderiyoruz"

Özuslu, Türkiye'nin her bölgesine yemeni gönderdiklerini ifade ederek, “Yurt dışına gönderiyoruz. Avrupa'ya gönderiyoruz. İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada'ya İstanbul bağlantılı yapıp gönderiyoruz. Ürettiğimiz yemeniler Kilis'e mahsus değil, dünyanın dört bir tarafına gönderiyoruz. Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğünce somut olmayan meslekler arasına alınması nedeniyle ben de bir ustaları olarak yurt içinde, yurt dışında fuarlara bakanlığımız aracılığıyla katılıyorum” diye konuştu.