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Kilis'te uyuşturucu operasyonu

Kilis’te, bir iş yerinde düzenlenen operasyonunda, sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kilis'te, bir iş yerinde düzenlenen operasyonunda, sentetik uyuşturucu ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnnaplıkütah Mahallesi'nde Ş.Ö.A'ya it iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, Ş.A.Ö, gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada ise, 19 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu bulundu.İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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