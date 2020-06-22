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Kilis'te uyuşturucu operasyonu

Kilis’te polis bir araçta yaptığı armada 50 kilo esrar ile bin 900 adet captagon hal ele geçirilirken, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kilis'te polis bir araçta yaptığı armada 50 kilo esrar ile bin 900 adet captagon hal ele geçirilirken, 3 kişiyi gözaltına aldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Oylum Mahallesinde bir aracı durdurdu. Araç ile içerisinde bulunan yabancı uyruklu L.K.,O.J. ile D.A.J'nin üzerinde yapılan aramada 50 kilo takoz esrar ile bin 900 adet captagon hal ele geçildi.


Gözaltına alınan 3 kişi İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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