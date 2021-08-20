Kilis'te uyuşturucu operasyonu

Kilis'te jandarma ekipleri, kubar esrar maddesi ile kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Ebulüle Mahallesinde Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkez Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından İ.G. isimli şüpheli şahsa ait bağ evinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ve uyuşturucu uyarıcı madde bulundurduğu yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda belirtilen adreste yapılan aramada, Evde kenevir yetiştirmek için seraya çevrilmiş özel bir bölme ve malzemeleri, 500 Gram kubar esrar maddesi, 4 kök kenevir bitkisi, İki adet ruhsatsız av tüfeği ve 54 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. İ.G. ifadesi alındıktan sora sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.