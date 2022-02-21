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Kilis'te uyuşturucu operasyonu

Kilis’te, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafından Mehmet Abdi Bulut mahallesinde bulunan bağ evinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının tespitine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde icra edilen aramada, 15 gram kubar esrar,2 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 20 gram kenevir tohumu, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı,1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet pala, 1 adet gündüz görüş dürbünü ve 2 adet el telsizi ele geçirildi.


Ekipler 2 kişi gözaltına alındı.

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