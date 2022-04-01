Kilis'te uyuşturucu operasyonu

Kilis'in Musabeyli ilçesinde bir araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde ile aparatı ile birlikte 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığına yönelik alınan istihbarı bilgi üzerine Musabeyli ilçesi Karbeyaz Köyünde, sürücülüğünü U.E.B. isimli şahsın yaptığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili U.E.B. ve M.T. ifadelerinin alınmasından sonra sevk edildiği adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.