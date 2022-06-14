Kilis'te uyuşturucu operasyonu

Kilis'te jandarma, bir evde 1 kilo 200 gram kubar esrar ve 4 kök hint keneviri yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Polateli ilçesinde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği "Ateş" ile evde yapılan aramada, 1 kilo 200 gram kubar esrar ve 4 kök hint keneviri ele geçirildi. Firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.