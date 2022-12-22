İhlas Haber Ajansı

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Kilis'te uyuşturucu operasyonu

Kilis’te, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Kilis'te, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis il merkezinde planlı çalışma sonucu uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 kişi sağlık kontrolünden sonra geniş güvenlik önlemleri altıda adliyeye sevk edildi. Operasyonda 113,98 gram metamfetamin, 9,20 gram eroin, 0,67 gram bonzai, 38 adet sentetik hap, 1 adet captagon hap ele geçirildi. Dosya kapsamında 1 kişinin de dün tutuklandığı bildirildi.

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