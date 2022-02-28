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Kilis'te uzun namlulu silah ve tarihi eser operasyonu

Kilis’in Musabeyli ilçesinde uzun namlulu silah ve 14 adet tarihi eser ele geçirildi.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde uzun namlulu silah ve 14 adet tarihi eser ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Musabeyli ilçesine bağlı Yastıca köyüne düzenlenen operasyon sonucu, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 147 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ile 14 adet tarihi eser ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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