Kilis'te vaka sayısı artmaya devam ediyor

Kilis'te korona virüs vaka sayısı artmaya devam ederken, 249 kişi tedavi görüyor. Kentte kurallara uymayanların sayısında da artış gözleniyor.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te vaka sayılarında artış yaşanıyor. Maske takmanın zorunlu olduğu kentte maske takmayanların sayısında da artış gözleniyor. 23 Haziran'da 348 olan vaka sayısı 29 Haziran'da 387'ye, 3 Temmuz'da 450'ye, 6 Temmuz'da 492'ye, 9 Temmuz'da 526'ya, 16 Temmuz itibariyle 646'ya, 20 Temmuz itibariyle 700'e, 23 Temmuz tarihinde 800'e 27 Temmuz itibariyle 894'a yükseldi.

Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 249 korona virüs hastası bulunuyor. Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe saymaya devam ediyor.