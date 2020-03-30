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Kilis'te vatandaşlar ‘evde kal' çağrısına uymuyor

Kilis’te, ‘evde kal’ çağrısına vatandaşların uymaması üzerine polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın uyarısı yaptı.

Kilis'te, ‘evde kal' çağrısına vatandaşların uymaması üzerine polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın uyarısı yaptı.


Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, gerek Suriyeliler gerekse Kilisli vatandaşlar ‘evde kal' çağrısına uymuyor. Vatandaşların büyük bölümünün sokağa çıkması üzerine polis ekipleri, il merkezinde araçları tek tek durdurarak, zorunlu olmadıkça evlerden dışarı çıkmayın uyarısında bulunuyor.

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