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Kilis'te Vergi Haftası Etkinlikleri Başladı

Kilis’te, 31 Vergi Haftası etkinlikleri başladı.

Kilis'te, 31 Vergi Haftası etkinlikleri başladı.


Vergi Haftası etkinlikleri Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'na Defterdar Zekeriya Keleş tarafından Atatürk Büstü'ne çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ile başladı. Etkinliğe, Defterdar Zekeriya Keleş, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Mali Müşavirler Odası Kilis Temsilcisi Mehmet Davut Aftal Gücer, esnaf odaları başkanları, Vergi Dairesi çalışanları ile muhasebeciler katıldı.


Vergi Haftası etkinliklerinin hafta boyunca süreceği bildirildi.

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